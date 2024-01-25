Dede İbrahim Tatlıses, ikiz torunları için dua istedi: "Birinin kalbinde sorun var" Oğlu İdo Tatlıses'e düşkünlüğü ile bilinen İbrahim Tatlıses, ikiz torunlarının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

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Ünlü çift İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Keyifli bir hamilelik dönemi geçiren Yasemin Şefkatli'nin ikizleri de sağlıkla dünyaya geldi. Oğullarına babalarının ismini veren çiftten İdo Tatlıses, ilk paylaşımı da yapmıştı.

9 torun sahibi İbrahim Tatlıses, hastaneye ziyarete gitmişti. Ünlü türkücü, bugün de Instagram hesabından ikiz torunlarıyla ilgili paylaşım yaptı.

"Dua istedi"

İkiz torunlarının sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Tatlıses, birinin kalbinde problem olduğunu açıklayıp, hayranlarından dua istedi.

İşte Tatlıses'in açıklaması:

"Birinin kalbinde sorun var"

"Minik Tatlıses'imize herkesten dua istiyorum, ikizlerden birinin kalbinde sorun var, dualarınızı inşALLAH minik Tatlıses'in işi kolaylaşır ALLAH’ım bizlere çok görmesin A M İ N. Dua eden herkesten ALLAH razı olsun.!!"