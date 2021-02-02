Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster neden, ne zaman öldü?

Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster neden, ne zaman öldü?

Sihirli Annem dizisiyle adını duyuran Defne Joy Foster'ın ölüm nedeni merak ediliyor. Oyuncu, sunucu ve DJ olarak bilinen Defne Joy Foster kimdir? Neden, ne zaman vefat etti?

Sihirli Annem dizisiyle adını duyuran Defne Joy Foster'ın ölüm nedeni merak ediliyor. Dizideki rol arkadaşları İnci Türkay ve Jess Molho da Foster'ı unutmadı.

Eda rolü ile pekçok kişinin beğenisini toplayan Defne Joy Foster, 2 Eylül 1975'te doğdu ve 2 Şubat 2011 tarihinde yaşamını yitirdi.

Adana'da bir NATO subayı olan babası Steve Foster'ın ülkesine dönünce annesiyle birlikte İzmir'de yaşamını sürdürdü.

Peki, Defne Joy Foster kimdir, neden öldü? İşte, detaylar...

DEFNE JOY FOSTER KİMDİR?

Defne Joy Foster, 2 Eylül 1975 yılında Adana'da doğdu. Annesi Türk, babası Amerikan olan Defne Joy Foster, ortaokulu İzmir Alsancak Ortaokulu’nda okudu. 2008 yılında İlker Yasin Solmaz ile evlendi ve 2009 yılında oğlu Can Kılıç’ı dünyaya getirdi.

Kral TV'de DJ olarak ekranlara çıkan Foster, daha sonra çeşitli kanallarda müzik programı sunuculuğu yaptı. Ardından dizi oyunculuğuna başladı. Sihirli Annem (2003-2006) adlı dizide Eda karakterini canlandırdı.

Cemil Büyükdöğerli ile birlikte tv8’de yayınlanan 'Bir İş İçin Lazım' adlı programın ve bir TRT programı olan Çeyiz Show’un sunuculuğunu üstlendi.

Son olarak Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu ve yapımını üstlendiği 'Yok Böyle Dans' adlı programda yarıştı. Foster, yarışmadan elenmiş ve bunun nedenini de "Bebeğim bir süredir hasta. Geceleri uyutmuyor, onun için yeterince çalışamadım" diyerek açıklamıştı.

DEFNE JOY FOSTER ÖLÜM NEDENİ

Adli Tıp raporuna göre Defne Joy Foster'ın kesin ölüm nedeni, “Astım, alkol ve ilaçlar reaksiyon oluşturarak müşterek nedenle ölüme neden olmuş" olarak açıklandı.

DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

İngiltere'de yaşayan oyuncu İnci Türkay, 10 yıl önce hayatını kaybeden rol arkadaşı Defne Joy Foster'ı unutmadı. 'Sihirli Annem' dizisinde Foster'ın ablası rolünü oynayan Türkay, dizideki fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Oyuncu, paylaşımına "10 yıl oldu Defne'ciğim..." notunu düştü.

DEFNE JOY FOSTER DİZİLERİ

1997: Ruhsar

2000: Beyaz Yalanlar

2000: Dadı

2003: Sihirli Annem

2006: Selena

2007: Hayal ve Gerçek

SUNUCULUK

Çeyiz Show

Çat Kapı

Bir İş İçin Lazım

NTV Yeşil Ekran

Uzman Avı

Zula

YER ALDIĞI YARIŞMALAR

2002: Altıncı His (Takım kaptanı)

2010-2011: Yok Böyle Dans (Yarışmacı)