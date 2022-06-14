Petrol
122.65
0.33%
Euro
18.0487
0.32%
Dolar
17.2594
-0.01%
Altın
1.013
0.46%
Borsa
251
0.00%
Bitcoin
394.525
-11.29%
BTXN Coin
8.90
8.53%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Defne Joy Foster'ın oğlu Can'ın son hali

    2011’de vefat eden oyuncu Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü, 12 yaşına girdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 07:56
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 08:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Defne Joy Foster'ın oğlu Can'ın son hali

    'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Eda karakteri ile gönlümüze taht kuran ve 2011 yılında hayatını kaybeden sevilen oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster'ın İlker Yasin Solmaz ile evliliğinden olan oğlu Can Kılıç 12 yaşında.

    Babası paylaştı

    İlker Yasin Solmaz, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

    Solmaz yayınladığı fotoğrafta; "Aslan oğlum benim. Adamım... Yeni yaşın sana her şeyin en iyisini en güzelini getirsin. Gülüşün hiç eksik olmasın" ifadelerini kullandı.

    Defne Joy Foster ın oğlu Can ın son hali #1

    8  ay sonra evlendi

    Foster'ın vefatının ardından eşi İlker Yasin Solmaz yaklaşık sekiz ay sonra “Çocuğum çok küçük, onun anne sevgisine ihtiyacı var” diyerek anaokulu müdürü Beyza Dankal’la evlenmişti. Beyza Dankal ile mutlu bir evlilik sürdüren Solmaz, oğlu Can'ı da yanına almıştı.

    Çocuklarıyla birlikte mutlu bir yuva kuran İlker Yasin Solmaz ile Beyza Dankal, aile saadetlerini şimdi sosyal medyada gözler önüne seriyor. Dankal, “Aslan Kral” diye hitap ettiği Can’a olan sevgisini Instagram paylaşımlarıyla sık sık dile getiriyor.

    Defne Joy Foster ın oğlu Can ın son hali #2Defne Joy Foster ın oğlu Can ın son hali #3


    İlginizi Çekebilir

    Cansuyu Derneği Kurban
    Advertorial Mobil

    Cansuyu Derneği Kurban

    Esenboğa üzerinde hortum: Uçaklar piste inemedi
    3. Sayfa

    Esenboğa üzerinde hortum: Uçaklar piste inemedi

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Görüş Bildir