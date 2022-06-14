Defne Joy Foster'ın oğlu Can'ın son hali

2011’de vefat eden oyuncu Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü, 12 yaşına girdi.

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Eda karakteri ile gönlümüze taht kuran ve 2011 yılında hayatını kaybeden sevilen oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster'ın İlker Yasin Solmaz ile evliliğinden olan oğlu Can Kılıç 12 yaşında.

Babası paylaştı

İlker Yasin Solmaz, oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Solmaz yayınladığı fotoğrafta; "Aslan oğlum benim. Adamım... Yeni yaşın sana her şeyin en iyisini en güzelini getirsin. Gülüşün hiç eksik olmasın" ifadelerini kullandı.

8 ay sonra evlendi

Foster'ın vefatının ardından eşi İlker Yasin Solmaz yaklaşık sekiz ay sonra “Çocuğum çok küçük, onun anne sevgisine ihtiyacı var” diyerek anaokulu müdürü Beyza Dankal’la evlenmişti. Beyza Dankal ile mutlu bir evlilik sürdüren Solmaz, oğlu Can'ı da yanına almıştı.

Çocuklarıyla birlikte mutlu bir yuva kuran İlker Yasin Solmaz ile Beyza Dankal, aile saadetlerini şimdi sosyal medyada gözler önüne seriyor. Dankal, “Aslan Kral” diye hitap ettiği Can’a olan sevgisini Instagram paylaşımlarıyla sık sık dile getiriyor.