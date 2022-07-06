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    Defne Samyeli 50 yaşına girdi

    Defne Samyeli kızlarını yayına aldı 50'nci yaş pozunu verdi
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 08:42
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    Defne Samyeli 50 yaşına girdi

    Son dönemde şarkıcılık kariyeriyle ön planda olan eski haber spikeri ve oyuncu Defne Samyeli, 50 yaşına girdi. Samyeli, yeni yaşını yakın dostları ve ailesinin katılımıyla gerçekleşen bir organizasyonla kutladı.

    50. yaş partisi

    Partide tüy detaylı beyaz mini bir elbise tercih eden Samyeli, yaş gününde verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

    Güzel şarkıcının kızlarıyla verdiği poza beğeni ve yorum yağdı.

    Defne Samyeli 50 yaşına girdi #1

    Defne Samyeli 50 yaşına girdi #2

    Defne Samyeli 50 yaşına girdi #3

    Defne Samyeli 50 yaşına girdi #4


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