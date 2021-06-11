Defne Samyeli beraat kararına itiraz etti

Defne Samyeli beraat kararına itiraz etti

Defne Samyeli'nin Mustafa Sandal'a olan öfkesi dinmiyor.

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, “Beni Ağlatma” kitabında ilişki yaşadıklarını yazarak saygınlığını zedelediği iddiasıyla şikayetçi olduğu Mustafa Sandal’a beraat kararı verilmesine itiraz etti.

Samyeli “basın yoluyla hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle şarkıcıdan şikayetçi olmuş, savcılık 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, söz konusu fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraat kararı verdi.

"İTİRAZ ETTİK"

Samyeli’nin Sandal’a açtığı 1 liralık manevi tazminat davası da İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Samyeli’nin avukatı, “Asliye Ceza Mahkemesi eksik inceleme yapmıştır. Karara itiraz ettik. Sandal ayrıca kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde yayılması suçunu da işlemiştir” dedi. Mahkeme, ceza mahkemesi kararının kesinleşmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.