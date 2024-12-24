Defne Samyeli beyaz elbisesiyle büyüledi! Dekoltelere yorum yağdı

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52 yaşında olmasına rağmen sık sık güzelliği ve fit vğcuduyla gündeme gelen oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

KİM DER İKİ ÇOCUĞU VAR

İki çocuk annesi Defne Samyeli, son olarak beyaz derin dekolteli elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

ÇİN ARAŞTIRIYOR

Geçtiğimiz yıl, Çin'deki bir üniversitede genetik araştırmalar kapsamında cildinin inceleneceği yönündeki haberlerle gündeme gelen ünlü ismin, cesur tarzı kendine hayran bıraktı.