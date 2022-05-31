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- Defne Samyeli bikinisiyle video çekti
Defne Samyeli bikinisiyle video çekti
49 yaşındaki Defne Samyeli, bikinisiyle çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.
- Haber Merkezi
- 31.05.2022 - 07:55
Spikerliği bırakıp kariyerini oyunculuk ve şarkıcılıkla devam ettiren Defne Samyeli, cesur pozlarıyla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.
Bu yaz da fit
Defne Samyeli, bu sene de yaza oldukça fit girdi. Palajda ayakta durduğu anları video çekip paylaşan Samyeli, düzgün vücuduyla adeta şov yaptı.
Haftada 4 gün
Haftanın 4 günü spor yapan Samyeli, karın kaslarıyla da dikkat çekti. 49 yaşına rağmen düzgün fiziği ile ilgi gören Samyeli'ye takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.