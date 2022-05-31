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    Defne Samyeli bikinisiyle video çekti

    49 yaşındaki Defne Samyeli, bikinisiyle çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 07:55
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    Defne Samyeli bikinisiyle video çekti

    Spikerliği bırakıp kariyerini oyunculuk ve şarkıcılıkla devam ettiren Defne Samyeli, cesur pozlarıyla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

    Bu yaz da fit

    Defne Samyeli, bu sene de yaza oldukça fit girdi. Palajda ayakta durduğu anları video çekip paylaşan Samyeli, düzgün vücuduyla adeta şov yaptı.

    Haftada 4 gün

    Haftanın 4 günü spor yapan Samyeli, karın kaslarıyla da dikkat çekti. 49 yaşına rağmen düzgün fiziği ile ilgi gören Samyeli'ye takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

    Defne Samyeli bikinisiyle video çekti #1

    Defne Samyeli bikinisiyle video çekti #2

    Defne Samyeli bikinisiyle video çekti #3

    Defne Samyeli bikinisiyle video çekti #4


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