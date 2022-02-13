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- Defne Samyeli, derin yırtmaçlı elbisesi ile poz verdi
Defne Samyeli, derin yırtmaçlı elbisesi ile poz verdi
Göğüs ve bacak dekoltesiyle boy gösteren Defne Samyeli, paylaştığı pozlarla yürek hoplattı. Binlerce beğeni alan Samyeli’nin bu kareleri yoruma kapatması da dikkatlerden kaçmadı.
- Haber Merkezi
- 13.02.2022 - 17:49
49 yaşındaki sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, yeni pozlarıyla dikkat çekti.
Samyeli'nin “Dün geceden” notuyla paylaştığı kareler, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
YORUMA KAPATTI
Derin yırtmacı ile sahne alan Samyeli’yi, dekolteli elbisesi gören adeta dönüp bir daha baktı.
Instagram hesabından fotoğraflarını paylaşan 2 çocuk anne Samyeli, o karelere yorum yapanları sınırlandırdı.