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    Defne Samyeli, derin yırtmaçlı elbisesi ile poz verdi

    Göğüs ve bacak dekoltesiyle boy gösteren Defne Samyeli, paylaştığı pozlarla yürek hoplattı. Binlerce beğeni alan Samyeli’nin bu kareleri yoruma kapatması da dikkatlerden kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2022 - 17:49
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    Defne Samyeli, derin yırtmaçlı elbisesi ile poz verdi

    49 yaşındaki sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, yeni pozlarıyla dikkat çekti.

    Samyeli'nin “Dün geceden” notuyla paylaştığı kareler, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

    YORUMA KAPATTI

    Derin yırtmacı ile sahne alan Samyeli’yi, dekolteli elbisesi gören adeta dönüp bir daha baktı.

    Instagram hesabından fotoğraflarını paylaşan 2 çocuk anne Samyeli, o karelere yorum yapanları sınırlandırdı.

    Defne Samyeli, derin yırtmaçlı elbisesi ile poz verdi #1

    Defne Samyeli, derin yırtmaçlı elbisesi ile poz verdi #2


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