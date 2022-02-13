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Defne Samyeli, derin yırtmaçlı elbisesi ile poz verdi

Defne Samyeli, derin yırtmaçlı elbisesi ile poz verdi

Göğüs ve bacak dekoltesiyle boy gösteren Defne Samyeli, paylaştığı pozlarla yürek hoplattı. Binlerce beğeni alan Samyeli’nin bu kareleri yoruma kapatması da dikkatlerden kaçmadı.