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    Defne Samyeli güzellik sırrını açıkladı

    Güzelliği ve fit hali ile yıllara meydan okuyan Defne Samyeli, gençlik sırrını sonunda verdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 11:00
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    Defne Samyeli güzellik sırrını açıkladı

    Güzelliği ve fit hali ile yıllara meydan okuyan Defne Samyeli, Okan Bayülgen'e konuk oldu.

    Güzellik sırrı sürekli sorulan Samyeli, daha önce yaptığı "Sabahları susam yağı ile vücudumu fırçalıyorum." sözlerine açıklık getirdi.

    "AYAKLARIMDAN BAŞLIYORUM"

    Okan Bayülgen "Bunu nasıl yapabiliyorsun?" deyince Samyeli, "Samimiyetle yanıt veriyorum. Sabah rutinim önce kuru fırçayla vücudunu fırçalıyorsun ayaklarından başlayarak. Psikolojimi hemen düzeltiyor.

    "YOĞURT SÜRSEM YARAR"

    Ben vücuduma istersen yoğurt süreyim bana yarar. Fırçayla kan dolaşımını harekete geçiriyorum." dedi.

    Defne Samyeli güzellik sırrını açıkladı #1

    Defne Samyeli güzellik sırrını açıkladı #2

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