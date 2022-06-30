Defne Samyeli kitap çıkaracak

İnsanlara ilham ve motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Defne Samyeli, kitap çıkarıyor.

Defne Samyeli ve kızı Derin Talu, Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Valden arabasını beklerken açıklamalarda bulunan Defne Samyeli, yeni projelerinden bahsetti. Sunuculuğu bırakıp oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başlayan Samyeli, şimdi de kitap çıkarqacağını söyledi.

"Çekimler ve konserler var"

Samyeli "Yaz konserlerim devam edecek. Sabah erkenden çekimimiz var. Derin'in kapak çekimi var, benim de başka bir çekimim var. Şimdilik söyleyemiyorum.





"Kitap geliyor"

Kitap yazıyorum. Benim amaçlarımdan bir tanesi ilham ve motivasyon kaynağı olabilmek. Onu da yaptığıma inanıyorum. Çünkü çok olumlu tepki alıyorum ve ona da seviniyorum. Hayatta kendinize bakarsanız vücut bunun karşılığını kesinlikle veriyor. Bunun ile ilgili kitap yazıyorum, bitmek üzere." diye konuştu.