Defne Samyeli: Kızım darbedildi Defne Samyeli sessizliğini bozdu ve kızının darp olayı ile ilgili ilk kez konuştu.

ensonhaber.com Sunuculuğu bırakıp şarkıcılık ve oyunculuğa başlayan Defne Samyeli’nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, sevgilisi Emircan Şahin'den şiddet gördüğü iddialarıyla gündeme gelmişti. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Defne Samyeli, 19 yaşındaki küçük kızı Derin'in darp edildiği haberlerini doğruladı. Henüz 19 yaşındaki kızı Derin'in sevgilisinden şiddet görüp görmediği sorulan Defne Samyeli, son derece net bir ifadeyle şöyle dedi: "Haberler doğru" "Evet, çıkan haberler doğru. Kızım darp edildi. Bu konuyla alakalı kesinlikle konuşmak istemiyorum. Haberler doğru diyeyim yeterli."