Defne Samyeli koronavirüse yakalandı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında koronavirüs testinin pozitif olduğunu söyledi.

Magazin dünyası ünlüleri, koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor.

Ezgi Mola, Enis Arıkan, Serdar Ortaç, Haluk Levent derken Defne Samyeli de koronavirüse yakalandı.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Yaptırdığı PCR testi pozitif çıkan Samyeli, sosyal medya hesabından sağlık durumunu açıkladı ve temasta bulunduğu kişileri uyardı.

"BENİMLE TEMASTA BULUNAN KİŞİLER, LÜTFEN HEMEN TEST YAPTIRSIN"

Hastalıkla rahatça başa çıkabildiğini belirten Samyeli, şu ifadeleri kullandı:

"Covid pozitif olduğumu öğrendim. Hastalıkla ilgili bir endişem yok; hafif kırgınlık, boğaz ağrısı ve ara sıra gelen öksürükle çok rahat başa çıkabiliyorum şimdilik. Son birkaç gün yakın temasta olduğum neredeyse herkese ulaştık sanıyorum. Yine de bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamayı yapıyorum."











