Defne Samyeli koronavirüsü atlattı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran Defne Samyeli, hastalığı atlattı. Samyeli, güzel haberi takipçileriyle paylaştı.

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Hastalığı Instagram'dan duyuran ve aynı ortamda bulunduğu kişileri test yaptırmaları konusunda uyaran Samyeli, virüsü yendi.

"KARANTİNAM BİTTİ"

Bu kez sevindirici haberi veren Samyeli, "Covid gitti, karantinam bitti. Benimle ilgilenen tüm sevdiklerime teşekkür ederim. Çok özel bir buluşmayla ilk misafirimi ağırladım. Aileen bizimle çalışmaya geldiğinde Deren 5 yaşındaydı. Tam 14 yıl çocuklarıma ikinci bir anne, bana kardeş oldu. Ne zamandır görmüyordum, anılar canlandı, gözler doldu. Sevgi ne güzel şey. Canım Aileen." ifadelerini kullandı.

"AYNI ORTAMDA BULUNDUĞUM KİŞİLER TEST YAPTIRSIN"

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından temasta bulunduğu kişileri uyarmayı ihmal etmeyen 49 yaşındaki Samyeli, "Son birkaç gün yakın temasta olduğum neredeyse herkese ulaştık sanıyorum. Yine de bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamayı yapıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA TEŞEKKÜR

Samyeli ayrıca, "Benimle hızlı şekilde ilgilenen sağlık çalışanlarına ve hemen iletişime geçip, bundan sonraki süreçle ilgili beni bilgilendiren Sağlık Bakanlığı yetkililerine sonsuz teşekkürler." demişti.