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Defne Samyeli Miami'de
50 yaşına girmeye hazırlanan Defne Samyeli, Miami'de denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.
- Haber Merkezi
- 05.04.2021 - 12:15
- Güncelleme : 05.04.2021 - 12:26
Geçtiğimiz hafta Amerika'ya tatile giden Defne Samyeli, tatil fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşıyor.
MİAMİ POZLARI
Houston'da arkadaşlarıyla vakit geçiren Samyeli, ardından Miami'ye geçti.
Mayosunu giyip soluğu sahilde alan Defne Samyeli, bol bol fotoğraf çektirdi.
3 ay sonra 50 yaşına girecek olan Samyeli'nin fotoğrafları, takipçilerinin beğenisini topladı.