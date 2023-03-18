Defne Samyeli ne zaman yaşlanacaksın sorusunu yanıtladı Samyeli, "İyi gideceğim belliydi bence. Genetik olarak şanslı olduğumu düşünüyorum. Anneannemize çekmişiz. " dedi.

Defne Samyeli, düzgün fiziği ile yaşına meydan okuyan ünlülerden.

Sunuculuk ve oyunculuk kariyerine şarkıcılığı da ekleyen Samyeli, 2 kızı ile bir hayat sürüyor.

50 yaşında olan Samyeli, cildi ve fiziği ile ünlü camiasına damga vuruyor.

Geçtiğimiz dönemlerde bir Youtube kanalı açacağını söyleyen Samyeli, programına başladı.

İlk konuk olarak Reynmen'i davet eden Samyeli, iddialı cümleler kullandı.

"Ne kadar imkanım varsa o kadar çocuğum olsun"

Reynmen, programda aile olma hayalini olduğunu anlatırken şu cümleleri kullandı;

Çok da geçmeden bir aile olmak istiyorum. Aile varken bazı şeyler çok daha iyi olabilir. İmkanım ne kadar varsa o kadar çocuğum olsun istiyorum.

Ne zaman yaşlanacaksın?

Reynmen, Defne Samyeli’ye “Ne zaman yaşlanacaksın?” diye sorunca Samyeli şöyle cevap verdi;