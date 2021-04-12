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    Defne Samyeli New York'ta

    Defne Samyeli, siyah taytıyla New York caddelerinde yine iddialı pozlar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 06:58
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 08:48
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    Defne Samyeli New York'ta

    Televizyonculukla başlayan kariyerine şarkıcılıkla devam eden 48 yaşındaki Defne Samyeli, New York'a gitti.

    Adı en son Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili ile anılan Samyeli, Instagram hesabından birbirinden iddialı paylaşımlar yaptı.

    GENÇ KIZ GİBİ

    Samyeli'nin siyahlar içindeki pozlarına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Güzel şarkıcının genç kızlara taş çıkaran fit görüntüsüne ise övgüler yağdı.

    Defne Samyeli New York ta #1

    Defne Samyeli New York ta #2

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