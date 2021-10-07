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    Defne Samyeli, sahne kıyafetini paylaştı

    49 yaşına giren Defne Samyeli, transparan sahne kostümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2021 - 07:33
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 12:36
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    Defne Samyeli, sahne kıyafetini paylaştı

    Geçitğimiz ay koronavirüse yakalanan ve zor günler geçiren sahnelerin başarılı ismi Defne Samyeli, sahne kostümüyle beğeni topladı.

    Fit haliyle genç kızlara taş çıkaran sanatçı, siyah transparan pantolonu ile verdiği pozları 876 bin takipçisi olan sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

    "DÜN GECEKİ"

    Samyeli'nin, siyah kalp emojileri koyarak "Dün geceki sahne kıyafetim" notuyla paylaştığı fotoğraflarına kısa sürede 23 binden fazla beğeni geldi.

    Defne Samyeli, sahne kıyafetini paylaştı #1Defne Samyeli, sahne kıyafetini paylaştı #2Defne Samyeli, sahne kıyafetini paylaştı #3

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