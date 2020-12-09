Defne Samyeli: Tek eşliliğe inanan biriyim

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, ilişkiler hakkında konuştu.

Yeni dizi Sol Yanım'da Asena karakteriyle izleyici karşısına çıkan Defne Samyeli, Okan Bayülgen'in "Nokta" programına konuk oldu.

"FİLMLERDE GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"

Program esnasında söz kadın-erkek ilişkilerinden açılınca Samyeli, "Sevdiğin birisiyle aynı yatakta isterse horlasın, sarılıp uyumak da çok güzeldir. Ama filmlerde falan öyle mükemmel yansıtılıyor ki her şey. Hayır gerçek hayat böyle değil. Anlaşmazlıklar da olmalı ilişkide.

"KAVGA VE DÖVÜŞ DE VAR"

İlişkilerin içinde güzellikler olduğu gibi çirkinlikler de var. Ben seni en çirkin halinle görüp öyle sevebilmeliyim. Kavga edebilmeli, geçim problemleri yaşayıp altından birlikte kalkabilmeliyiz. Günün sonunda 'İyi ki var' dediğin kişi, ömrünü beraber geçirebileceğin kişidir. Bu ilişkiler aşk meşk işi olduğu kadar biraz kavga, dövüş işi... Doğru parçalar birbirini bulup doğru yerlerden bağlandığı zaman tadından yenmez bir şey olabiliyor ilişki. Olmadığı zaman da gereği yok." ifadelerini kullandı.

Defne Samyeli, tek eşliliğe inanan biri olduğunun altını çizdi.