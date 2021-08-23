Defne Samyeli, transparan elbise giydi

Defne Samyeli'nin iddialı sahne kostümü görenleri şaşırttı.

Şimdilerde kariyerine şarkıcı ve oyuncu olarak devam eden eski haber spikeri Defne Samyeli, yine kendisine hayran bıraktı.

SAHNEDE İDDİALI

Hem tatil hem de sahne çalışmaları için Bodrum'da olan Samyeli, sahne kostümü için iddialı bir seçim yaptı. Siyah süper mini ve göğüs dekoltesi olan Samyeli, eteğini ise transparan detaylarla süslemişti.

KİM DER 49

49 yaşındaki sanatçı, fit haliyle dikkat çekerken transparan elbisesiyle sahnedeki rahat halleri de gözlerden kaçmadı.