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    Defne Samyeli, transparan elbise giydi

    Defne Samyeli'nin iddialı sahne kostümü görenleri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 12:46
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 12:55
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    Defne Samyeli, transparan elbise giydi

    Şimdilerde kariyerine şarkıcı ve oyuncu olarak devam eden eski haber spikeri Defne Samyeli, yine kendisine hayran bıraktı.

    SAHNEDE İDDİALI

    Hem tatil hem de sahne çalışmaları için Bodrum'da olan Samyeli, sahne kostümü için iddialı bir seçim yaptı. Siyah süper mini ve göğüs dekoltesi olan Samyeli, eteğini ise transparan detaylarla süslemişti.

    KİM DER 49

    49 yaşındaki sanatçı, fit haliyle dikkat çekerken transparan elbisesiyle sahnedeki rahat halleri de gözlerden kaçmadı.

    Defne Samyeli, transparan elbise giydi #1Defne Samyeli, transparan elbise giydi #2

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