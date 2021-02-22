Defne Samyeli yeni ev arıyor

Ev sahibi Yusuf Araz ile mahkemelik olan Defne Samyeli, yeni bir ev aradığını söyledi.

Ev sahibi Yusuf Araz, Kemerburgaz’daki evinde oturan Defne Samyeli’nin 2 yıldır kira ödemediğini söyleyip haciz işlemi başlatmıştı. Samyeli’nin evindeki bir kısım eşyaya el konulmuştu. Araz, açtığı tahliye davasını da kazanmıştı. Ancak Samyeli 234 bin 671 TL’lik ödemeyi yapıp evden tahliyesini erteletmişti.

Samyeli, yeni bir ev arayışına çıktı. Samyeli, gözüne kirası 30 ve 40 bin TL olan iki ayrı villayı kestirdi.

"HİÇBİR ZAMAN BOYUN EĞMEDİM"

Önceki gün Etiler’de görüntülenen Samyeli, dava ile ilgili sorulan sorulara yanıt verdi. Ünlü oyuncu, “Yeni bir ev arıyorum, daha evimi taşımadım. Kimsenin hakkını yemek istemem. Ben ne davalara maruz kaldım ama hiçbir zaman boyun eğmedim” dedi.