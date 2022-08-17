Defne Samyeli, yeşil bikinisiyle poz verdi

Güzelliğiyle çok konuşulan Defne Samyeli, kayalıklar arasında verdiği pozları sayfasından yayınladı.

Spikerlikle başladığı kariyer yolculuğuna veda edip oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başlayan 50 yaşındaki Defne Samyeli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Bu sefer yeşil bikini tercih etti

Defne Samyeli, şimdi de yeşil bikinisiyle kayalıklar arasında verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım Instagram'a damga vurdu.