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    Defne Samyeli, yeşil bikinisiyle poz verdi

    Güzelliğiyle çok konuşulan Defne Samyeli, kayalıklar arasında verdiği pozları sayfasından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 07:52
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 08:23
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    Defne Samyeli, yeşil bikinisiyle poz verdi

    Spikerlikle başladığı kariyer yolculuğuna veda edip oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başlayan 50 yaşındaki Defne Samyeli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Bu sefer yeşil bikini tercih etti

    Defne Samyeli, şimdi de yeşil bikinisiyle kayalıklar arasında verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

    Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım Instagram'a damga vurdu.

    Defne Samyeli, yeşil bikinisiyle poz verdi #1

    Defne Samyeli, yeşil bikinisiyle poz verdi #2

    Defne Samyeli, yeşil bikinisiyle poz verdi #3

    Defne Samyeli, yeşil bikinisiyle poz verdi #4


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