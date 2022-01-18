Defne Samyeli'den Sezen Aksu'ya destek açıklaması: Varsa yoksa yobazlık

Sezen Aksu'ya yönelik linç kampanyası yürütüldüğünü ve bunu doğru bulmadığını söyleyen Defne Samyeli, konuşan insanlarda Sezen Aksu'nun kültürünün yüzde 1'nin bile olmadığını savundu.

Sezen Aksu, 5 yıl önce çıkan şarkısı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Sanat camiasından Minik Serçe'ye art arda destek açıklamaları geldi.

Sezen Aksu'ya sahip çıkan isimlerden biri de Defne Samyeli oldu.

Gazetemagazin mikrofonlarına konuşan Defne Samyeli, linç kampanyasını doğru bulmadığını, konuşanların Sezen Aksu'nun bilgi ve kültürünün yüzde 1'ine bile sahip olmadığını söyledi.

"DUYUNCA KALBİM SIZLIYOR.."

Defne Samyeli, konuyla ilgili şunları söyledi: "Ne kadar çirkin. Bunu duyunca kalbim sızlıyor. Sezen Aksu gibi halka mal olmuş, çok değerli bir sanatçının Türkiye'nin son 50-60 yılına eserleriyle imza atmış bir sanatçının adını ağzına desturla alması gereken insanlar...





ABUK SABUK LİNÇ KAMPANYALARI

Şarkı sözlerinde ne yazdığını anlayamayacak kadar çapsız insanların söylediği, saçmalıklardan yola çıkarak hakkında böyle abuk sabuk linç kampanyaları düzenlenmesi...





"HANGİ ÇAĞDA YAŞIYORUZ, VARSA YOKSA YOBAZLIK"

Biz hangi çağda yaşıyoruz? Bu nasıl olabiliyor anlamıyorum. Şimdi sesimizi çıkarmazsak ne zaman çıkaracağız? Sezen Aksu'nun bilgi ve kültürünün yüzde 1'i var mı bu konuşan insanlarda? Varsa yoksa yobazlık gericilik.."

Defne Samyeli'den Sezen Aksu'ya destek açıklaması VİDEO