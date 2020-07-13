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    Defne Samyeli'den 48 yaş pozu

    Geçen günlerde 48 yaşına giren Defne Samyeli, sosyal medya hesabından göğüs dekolteli elbisesiyle bir fotoğraf yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 08:22
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    Defne Samyeli'den 48 yaş pozu

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra zor günler geçiren Defne Samyeli,  Instagram hesabından yayınladığı son fotoğrafıyla gündem oldu.

    Geçen hafta 48 yaşına giren ünlü sunucu, siyah elbiseli fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

    SANKİ KARANTİNAYA HİÇ GİRMEMİŞ

    Derin göğüs dekolteli elbisesiyle paylaştığı bu pozuna, kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Formuna her zaman dikkat eden Defne Samyeli, karantina döneminde de yediklerine özen göstermişti.

    Defne Samyeli'den 48 yaş pozu #1

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