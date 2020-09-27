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    Defne Samyeli'den gün batımı pozu

    Samyeli, gün batımı sırasında çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2020 - 11:53
    • Güncelleme : 27.09.2020 - 11:53
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    Defne Samyeli'den gün batımı pozu

    Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Defne Samyeli, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf ile yine beğeni topladı.

    SİYAHLARA BÜRÜNDÜ

    Kariyerine şarkıcı olarak devam eden Samyeli, siyah bikinisi ve üzerine giydiği fileli elbise ile gün batımı pozu verdi.

    Samyeli'nin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağarken, fit vücudu ise oldukça dikkat çekti.

    Defne Samyeli den gün batımı pozu #1

    Defne Samyeli den gün batımı pozu #2

    Defne Samyeli den gün batımı pozu #3

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