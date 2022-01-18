Defne Samyeli’den İzzet Yıldızhan’a tepki

Cesur sahne kıyafetlerinin sorulduğu Defne Samyeli, İzzet Yıldızhan’ın sözlerine cevap verdi. Samyeli, “birilerinin ahlak bekçiliği yapmasını son derece yanlış buluyorum” dedi.

Son dönemde cesur sahne kıyafetleri ile sık sık adından söz ettiren Defne Samyeli, önceki akşam kızı Deren Talu ile Bebek Lucca’da objektiflere takıldı.

Mekandan çıkan ikili, şık giyim tarzları ile dikkatleri üzerine çekti.

"BİRİLERİNİN AHLAK BEKÇİLİĞİNİ YAPMASINI YANLIŞ BULUYORUM"

İzzet Yıldızhan’ın “Burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla, mayoyla çıkmasınlar bir zahmet...” sözleri hakkında yorumu merak edilen Samyeli, “Ben insanların sahnede, sokakta, günlük hayatlarında ya da herhangi bir yerde ne giydiklerine dair birilerinin ahlak bekçiliği yapmasını son derece yanlış buluyorum. Herkes ne istiyorsa onu giyer.” dedi.

“DÜNYANIN HER YERİNDE ŞOV DENEN BİR ŞEY VAR”

“Ben külotla sahneye çıkıyor diye algılanan bazı isimleri çok başarılı buluyorum ve yakıştığını düşünüyorum” diyen ünlü isim, “Bana hiç garip gelmiyor. Dünyanın her yerinde şov denen bir şey var. Başkalarının üzerinden, başkalarının kılığı, kıyafeti, sahne performansı üzerinden böyle birinin kendini yorum ve yargı mercii olarak insanları görmesini çok garipsiyorum.” ifadelerini kullandı.

"KIZLARIMIN BABASI KIYAFETİME KARIŞIRDI"

Bir muhabirin “Şu an biriyle birlikte olsaydınız ve sahne kıyafetlerinize karışsa izin verir miydiniz?” sorusuna ise Samyeli, “Hayır kesinlikle izin vermezdim. Evli olduğum dönemlerde kızlarımın babası karışırdı ama öğrenerek bu yaşlara geldik. Bundan sonra öyle şeyler yok.” dedi.