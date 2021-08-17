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    Defne Samyeli'den plaj pozları

    Bodrum'da sahne alan Defne Samyeli, yorgunluğunu atmak için soluğu plajda aldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 10:50
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 11:02
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    Defne Samyeli'den plaj pozları

    Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli, önceki gün Yalıkavak'taki bir mekanda sahne aldı. Ardından dinlenmek için kendini plaja atan Samyeli, arkadaşlarıyla sohbet etti.

    MANKENLİK GÜNLERİNİ HATIRLATTI

    Tüm gün güneşlenen 49 yaşındaki Samyeli, ilerleyen saatlerde arkadaşının objektifine poz verdi. Siyah bir bikini giydiği görülen Samyeli, üzerine de pareo aldı. Ünlü isim, arkadaşına verdiği pozlarla eski mankenlik günlerini anımsattı.

    Fit görünümü ile adeta yıllara meydan okuyan Defne Samyeli, daha sonra çekildiği fotoğrafı da sosyal medya hesabından yayınladı.

    Defne Samyeli den plaj pozları #1

    Defne Samyeli den plaj pozları #2

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