Defne Samyeli'den plaj pozları

Bodrum'da sahne alan Defne Samyeli, yorgunluğunu atmak için soluğu plajda aldı.

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli, önceki gün Yalıkavak'taki bir mekanda sahne aldı. Ardından dinlenmek için kendini plaja atan Samyeli, arkadaşlarıyla sohbet etti.

MANKENLİK GÜNLERİNİ HATIRLATTI

Tüm gün güneşlenen 49 yaşındaki Samyeli, ilerleyen saatlerde arkadaşının objektifine poz verdi. Siyah bir bikini giydiği görülen Samyeli, üzerine de pareo aldı. Ünlü isim, arkadaşına verdiği pozlarla eski mankenlik günlerini anımsattı.

Fit görünümü ile adeta yıllara meydan okuyan Defne Samyeli, daha sonra çekildiği fotoğrafı da sosyal medya hesabından yayınladı.