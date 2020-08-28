Defne Samyeli'den tatil pozları

Ünlü oyuncu ve köşe yazarı olan 48 yaşındaki Defne Samyeli, gençlere taş çıkaracak vücuduyla sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

Ünlüler tatil pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Cem Yılmaz ile ilişkileri sona eren ünü oyuncu ve köşe yazarı Defne Samyeli, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

Samyeli'nin İnstagram hesabından yaptığı paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

VÜCUDU GENÇLERE TAŞ ÇIKARTIYOR

48 yaşındaki Samyeli'nin vücudu adeta gençlere taş çıkaracak seviyede. Ayrıca Samyeli'nin kızı Deren Talu paylaşımın altına alev emojisi koydu.

İşte Defne Samyeli'nin pozları...