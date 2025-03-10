Defne Samyeli'nin güzellik sırrı! Sabah rutinini paylaştı

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Bir etkinliğe katılan eski sunucu yeni oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yaptığı konuşmayla dikkat çekti.

"HEPİNİZ ÇOK YARALISINIZ"

Kadınların yaşadığı zorluklara dikkat çeken Samyeli, "Kadınların içinde bulunduğu hayat şartlarında yaşadıkları sıkıntılar ve duygu hallerini düşündüğümüzde hepimizin çok yaralı olduğunu görüyoruz. Biz kadınlar, birbirimize sahip çıkmalıyız. Kadınlara çok şefkatsiz davranılan bu dünyada, biz birbirimize bu şefkati sunabilelim. Tüm kadınlara daha fazla sabır, güç ve neşe diliyorum." dedi.

Vücuduna uyguladığı doğal bakım ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları bulunan Samyeli, güzellik rutini hakkında şunları söyledi:

SOĞUK DUŞ VE FIRÇALAMA

“Başkalarına, hatta kızlarıma da sıra dışı ama bana çok normal gelen rutinlerim var. Uyanır uyanmaz kuru fırça ile vücudumu fırçalarım. Sonra soğuk suyla duş alırım."

Samyeli'nin güzellik sırrı sadece dış güzellik ile sınırlı değil. Şarkıcı, “Biraz canım sıkılırsa ya spor yaparım, ya yüzüme bakım yaparım ya da yüzümü çalıştırırım. Bu benim hobim. Hareket ilaçtır. Bir de en önemlisi, akıl sağlığını yerinde tutmak ve beyni çalıştırmak." dedi.