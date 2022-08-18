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    Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşk tatilinde

    Deren Talu ve sevgilisi Baran Tınaz'ın aşk tatiline çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2022 - 12:42
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    Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşk tatilinde

    Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen 25 yaşındaki kızı Deren Talu, sevgilisi Baran Tınaz ile Bodrum'a gitti.

    Genç aşıklar Bodrum'da

    Bodrum'daki bir otelde romantik bir tatil geçiren genç aşıklar sosyal medyadan fotoğraf paylaştı.

    Gün boyunca tutku dolu görüntüler sergileyen sevgililer, deniz keyfi yaparak tatillerinin tadını çıkardılar.

    Deren Talu, sevgilisini annesi Defne Samyeli ile tanıştırmıştı.

    Defne Samyeli nin kızı Deren Talu aşk tatilinde #1

    Defne Samyeli nin kızı Deren Talu aşk tatilinde #2

    Defne Samyeli nin kızı Deren Talu aşk tatilinde #3

    Defne Samyeli nin kızı Deren Talu aşk tatilinde #4

    Defne Samyeli nin kızı Deren Talu aşk tatilinde #5


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