Defne Samyeli'nin küçük sevgilisi Uzun zamandır müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşadığı konuşulan Defne Samyeli sonunda aşkını itiraf etti.

ensonhaber.com

Şimdilerde şarkıcılık kariyeriyle ön planda olan 50 yaşındaki eski haber spikeri Defne Samyeli, yeni bir aşka yelken açtı.

Cem Yılmaz’dan sonra aşk hayatında yüzü yıllarca gülmeyen Samyeli, gönlünü kendinden yaşça küçük, birçok ünlü sanatçının beste, söz ve aranjörlüğünü üstlenen Çağrı Telkıvıran'a kaptırdı.

Aşk ilanı

Daha önce ilişkiyi yalanlatan Defne Samyeli, Instagram hesabından ilişkisini ilan etti. Ünlü şarkıcı, Telkıvıran’la katıldığı düğünden bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı. İkili, paylaştıkları kareye bir şey yazmadı.