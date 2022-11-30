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    Defne Samyeli'nin yeni dizisi

    Bir süredir ekranlardan uzak olan Defne Samyeli, iddialı bir diziyle ekranlara dönüyor
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 09:51
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    Defne Samyeli'nin yeni dizisi

    Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, Atv'nin yeni sezondaki başarılı işlerinden olan Aldatmak dizisine dahil oldu.

    Samyeli, Aldatmak dizisinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Cem Bender, Caner Şahin ve Feyza Sevil Güngör'le birlikte başrolde oynayacak.

    Elmas oluyor

    Perşembe akşamları seyirciyi ekran başına toplayan dizide Samyeli, Elmas isminde bir avukata hayat verecek.

    Teklif yağıyor

    En son Star Tv'de yayınlanan Sol Yanım dizisinde rol alan Defne Samyeli'nin, bu sezon Yalı Çapkını ve Ömer dizilerinden de teklif aldığı fakat reddettiği biliniyordu.

    Defne Samyeli, Kasım'da denize girdi ViDEO

    Defne Samyeli nin yeni dizisi #1

    Defne Samyeli nin yeni dizisi #2

    Defne Samyeli nin yeni dizisi #3

    Defne Samyeli nin yeni dizisi #4

    Defne Samyeli nin yeni dizisi #5

    Defne Samyeli nin yeni dizisi #6

    Defne Samyeli nin yeni dizisi #7,Defne Samyeli nin yeni dizisi #8


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