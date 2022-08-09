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    Defne Yalnız: Para için fuhuş yüzüğü takmadım

    'Baskül Ailesi'nin usta oyuncusu Defne Yalnız, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 09:11
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    Defne Yalnız: Para için fuhuş yüzüğü takmadım

    Kaynanalar, Baskül Ailesi, Bana Babamı Anlat ve Eyvah Halam gibi birçok projede yer alan usta oyuncu Defne Yalnız, bir programa konuk oldu. Hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini anlatan usta oyuncu, evliliğinden ve yaşam tarzından bahsetti.

    "Tüp bebek yapacaktım menopoza girdim"

    Bebeğinin ölü doğduğundan bahseden usta oyuncu, "25 yıllık hayat arkadaşımı kaybettiğimde 54 yaşındaydım. Hamileyken bir bebeğimi kaybettim. Hayatım boyunca hiç anaç bir insan olmadım, küçükken bile bebeklerle oynamazdım. Bebeğim ölü doğduktan 1 yıl sonra menopoza girdim. Tüp bebek çıkmıştı ama menopoza girmiştim, yoksa denerdim. iyi ki de çocuğum olmamış. Anne ve baba özense bile çok hayırsız evlat gördüm." dedi.

    Defne Yalnız: Para için fuhuş yüzüğü takmadım #1

    Annesinin kendisini çok disiplinli büyüttüğünü söyleyen Defne Yalnız, sözlerine şöyle devam etti:

    "Kimsenin eline düşmeden ölmek istiyorum"

    "Annem beni hayata hazırladı. Kadın olarak hayattan korkmamayı, hayatımı kazanabilmeyi öğretti. Bugün dünya üzerinde hiçbir erkek 'Defne Yalnız'ın evinin penceresinin pervazını da ben satın aldım' diyemez. Yok öyle bir şey, her şeyi kendim yaptım. Ben parmağıma hiç fuhuş yüzüğü takmadım. Bunun da onurunu ve rahatlığını yaşıyorum. Doğanın kanunu olarak artık uzatmaları oynuyoruz. Tanrı'dan tek isteğim de bu zamana kadar yaptığım iyiliklerin yüzü suyu hürmetine kimsenin eline düşmeden ölmek."

    Defne Yalnız: Para için fuhuş yüzüğü takmadım #2

    Defne Yalnız: Para için fuhuş yüzüğü takmadım #3


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