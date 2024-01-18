Değişimiyle gündem olan oyuncu Büşra Pekin'den filtre uyarısı Ünlü oyuncu Büşra Pekin, son zamanlarda kariyerinden çok değişimiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyada filtreli kareler yayınlayan Pekin, son paylaştığı fotoğrafta takipçilerine bir uyarıda bulundu.

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Çok Güzel Hareketler Bunlar'da "Havuçlu anne" rolüyle ünlenen ünlü oyuncu Büşra Pekin, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Yaptırdığı işlemlerle sık sık sosyal medyanın diline düşen Büşra Pekin, son olarak 834 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından yeni pozlarını paylaştı.

"Fotoğraflarda filtre kullanılmıştır"

Ünlü isim, peş peşe yayınladığı karelerine; "Fotoğraflarda filtre kullanılmıştır" mesajını yazdı.

15 kilo verdi

Diyet ve sporla 15 kilo veren Büşra Pekin'in yanaklarına yaptırdığı işlem, bazı takipçilerinin gözünden kaçmamıştı.

"Hollywood yanağı"

Yanakları oldukça incelen ünlü oyuncunun "Hollywood yanağı" yaptırdığı söylenmişti.

"Doğallığımı bozmayı düşünmüyorum"

Pekin, verdiği bir röportajda "Yüzümdeki tek ciddi işlem burun dokunuşudur. Hollywood yıldızlarının uyguladığı bir dokunuşu uyguladık.

Rollerin durumuna göre de oyuncu botoksu yaparım. Dudaklarımı ve yanaklarımı elletmem. Ciddi kilo verdim. İnsanlar haklı, hiç alınmadım. Kendi doğallığımı bozmayı düşünmüyorum filmler için her şeyi yaparım." demişti.