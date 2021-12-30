Deha Bilimlier, eşi Aslı Bilimlier'i Gülşah Saraçoğlu'yla aldattı iddiası

Eşini Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddia edilen Deha Bilimlier, konuştu.

Şarkıcı Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu’nun yasak aşk yaşadığı iddia edildi.

Aslı Bilimlier ile mutlu bir evliliği olan üç çocuk babası Deha Bilimlier, şaşkınlık yaratan iddiaların ardından sessizliğini bozdu.

"ALLAH'INDAN BULSUN"

Kendisini dinlemeye gelen Saraçoğlu ile mekanı ayrı ayrı terk edip, geceyi beraber geçirdikleri söylenen Bilimlier, “20 yıldır sahne yapıyorum, üç çocuğum var evliyim. Benim bu taraklarda bezim olmadığını biliyorsunuz. Çok çirkin bir haber, haber böyle değildi daha başka bir hikaye vardı gün geçtikçe değişti. Gülşah benim arkadaşım bu çok çirkin bir şey, benim üç çocuğum var kim yaptıysa Allah’ından bulsun.

"EŞİM GÜLŞAH'I TANIYOR"

Bu iddiayı yaratanlar Gülşah ile problemi olan birileri olabilir, benim kimseyle problemim yok. Kimseyi telefonla arayıp, ‘eşim duymasın’ demedim. Böyle bir şey yok… Eşim de Gülşah’ı tanıyor, onunla da konuştuk. Eşim aldırmıyor bu iddialara, ama az biraz tahmin ediyorum neden çıktığını… Burada bir komplo var ama ortaya çıkaracağım. Sahne dışında Gülşah’ı hiç görmedim, dışarıda bir araya gelmedim. Beni izlemeye gelen birisi… Eşim beni çok iyi bilir, tavrımı çok iyi biliyor… Gülşah geldiği gün benim sahneme çıktı, ona mikrofon uzattım onu yanlış anlayan birisi belki öyle bir haber yapmak istedi. Bu dedikodular; Gülşah beni izlemeye geldikten bir hafta sonra yayıldı. Bu çirkin bir saldırı, bir fotoğraf varsa yayınlasınlar. Öyle bir şey yok…" dedi.