Demet Akalın 15 milyon TL'ye ev aldı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Bodrum Yalıkavak'ta 15 milyon TL değerinde villa satın aldı.

Boşandığı eşi Okan Kurt ile beraberliğini devam ettiren Demet Akalın, yaz planını yaptı.

Akalın, bu yazı kızı Hira ve ailesiyle birlikte bu yazı Bodrum'da geçirecek.

Daha önce Torba'da evi olan 50 yaşındaki ünlü şarkıcının, Yalıkavak'taki lüks bir siteden villa aldığı öğrenildi.

15 milyon TL

Gayrimenkule yatırım yapmayı seven şarkıcının, yeni evine 15 milyon TL ödediği belirtildi.

Yazı yeni mülkünde karşılamaya hazırlanan Akalın, villanın içini de kendi zevkine göre bir mimara yaptırıyor.