Euro
10.1199
-0.02%
Dolar
8.564
0.06%
Altın
496.72
0.32%
Borsa
1.359
-0.06%
Bitcoin
339.118
6.97%
EXEN Coin
23.91
-4.39%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
    Demet Akalın: Afganlar geliyormuş, ne yapacağız

    Demet Akalın: Afganlar geliyormuş, ne yapacağız

    Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'ye sığınan göçmenlere sitem etti.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 09:31
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 09:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Afgan göçmenlerin durumu, son günlerde kamuoyunda tartışılıyor.

    Yaşanan bu tartışmalara birçok ünlü isim de dahil olurken, son olarak Demet Akalın'dan açıklama geldi.

    Şarkıcı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

    "3.5 MİLYON AFGAN YOLDAYMIŞ, NE YAPACAĞIZ"

    Paniğe kapılan Akalın, şu ifadelere yer verdi:

    "Radyoda duydum şu an 3.5 milyon Afgan yolda geliyormuş. 200 binden fazla da şu an Türkiye'deymiş! Ne yapacağız, valla merak ediyorum.

    "VAN'DAN KAÇAK GELİYORLAR"

    Van’dan geliyorlarmış. Kaçak ama ona bile 2 bin dolar ödüyorlarmış! Sen sıkıyorsa şuradan bir İtalya'ya gitmeye çalış ya da Yunan'a."

    Demet Akalın: Afganlar geliyormuş, ne yapacağız #1

    Demet Akalın: Afganlar geliyormuş, ne yapacağız #2

    Demet Akalın: Afganlar geliyormuş, ne yapacağız #3

    Demet Akalın: Afganlar geliyormuş, ne yapacağız #4

    Demet Akalın: Afganlar geliyormuş, ne yapacağız #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir