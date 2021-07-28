Demet Akalın: Afganlar geliyormuş, ne yapacağız

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'ye sığınan göçmenlere sitem etti.

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Afgan göçmenlerin durumu, son günlerde kamuoyunda tartışılıyor.

Yaşanan bu tartışmalara birçok ünlü isim de dahil olurken, son olarak Demet Akalın'dan açıklama geldi.

Şarkıcı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"3.5 MİLYON AFGAN YOLDAYMIŞ, NE YAPACAĞIZ"

Paniğe kapılan Akalın, şu ifadelere yer verdi:

"Radyoda duydum şu an 3.5 milyon Afgan yolda geliyormuş. 200 binden fazla da şu an Türkiye'deymiş! Ne yapacağız, valla merak ediyorum.

"VAN'DAN KAÇAK GELİYORLAR"

Van’dan geliyorlarmış. Kaçak ama ona bile 2 bin dolar ödüyorlarmış! Sen sıkıyorsa şuradan bir İtalya'ya gitmeye çalış ya da Yunan'a."