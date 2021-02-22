Demet Akalın: Aşı olmadığıma pişman oldum

Eşi Okan Kurt ile birlikte koronavirüsü yenen Demet Akalın, her gün kelle paça içtiklerini söyledi.

Eski eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte gittiği Uludağ tatilinin ardından koronavirüse yakalanan Demet Akalın, bir süredir karantinadaydı.

İzolasyon süreci biten ve hastalığı yenen ünlü şarkıcı, bugün ekranlara geri döndü.

"KEDERSİZLİK"

Akalın, yaşadığı süreç hakkında konuştu:

"Okan, Uludağ'da çok küçük bir oyun odasında maskesiz şekilde oyun oynuyordu. 'Burada kapmazsam başka bir yerden kapmam' dedi. Ben zaten kayarken bile maskemi taktım. Tamamen kadersizlik diye düşünüyorum.

"AŞI OLMADIĞIM İÇİN KENDİME KIZGINIM"

Okan'ın oyun oynadığı yerdekiler, bizi bir hafta sonra 'Hastanede yatıyoruz' diye aradı. Sinirlerim bozuldu onu duyunca, bu çok büyük bir vebal. Aşı olmadığım için de kendime kızgınım.

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"KİLO VERDİM"

Karantinada beslenmeme dikkat ettim ve virüsler gitsin diye çok su içince kilo verdim. Şimdilerde tat alıyorum ama koku almıyorum. Tüm hastalara, herkese acil şifalar diliyorum.

"HAFİF ATLATTIM"

Okan sporcu olmasına rağmen bu süreci biraz ağır geçirdi. Zaten onun pozitif olduğunu duyunca kendimi hazırlamıştım, hemen C vitamini serumlarına başladım. Belki de o yüzden hafif atlattım.

"OKAN'LA AYRI YATIYORDUK"

'Bana Uludağ'a gitmeseydin' de diyebilirsiniz hatta istediğinizi yazın ama bu virüs illa ki sizi buluyor." ifadelerini kullanan Akalın, virüsün kendisine bulaşmasıyla ilgili de "Biz zaten Okan'la ayrı odalarda kalıyorduk o zaman da kızımız istediği için beraber yatmıştık.

"HER GÜN KELLE PAÇA İÇTİM"

En yakınımdakileri bile sildim. Destek olanlar çok oldu ama bana 'İşi bırakıyorsun di mi' diye mesajlar atıldı. Bu süreçte İrem Derici ve Tarkan gibi birçok ünlü arkadaşım aradı. İrem sayesinde her gün kelle paça içtim. Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, bana bitkisel ilaçlar yolladı." ifadelerini kullandı.