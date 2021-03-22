Demet Akalın: Bana çok çirkinsin diyorlar

Demet Akalın: Bana çok çirkinsin diyorlar

Ünlü popçu Demet Akalın, kendisine çirkin diyenlere "Düşünsenize çirkinken Demet Akalın olmuşum, ya çirkin olmasaydım" dedi.

Son olarak Aleyna Tilki ile girdiği polemikle adından söz ettiren popçu Demet Akalın, bu kez sosyal medyada kendisine 'çirkin' şeklinde yorum yapanlara cevap verdi.

"BANA ÇOK ÇİRKİNSİN DİYORLAR"

Sunuculuğunu yaptığı programda konuşan Akalın, "Bana 'Çok çirkinsin' diyorlar. Ben de onlara diyorum ki; 'Düşünsenize, çirkinken Demet Akalın olmuşum, ya çirkin olmasaydım..." dedi.