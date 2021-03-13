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    Demet Akalın Dubai tatilinde

    Demet Akalın Dubai tatilinde

    Geçtiğimiz haftalarda Uludağ tatili sonrası koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı Demet Akalın bu kez tatil için Dubai'ye gitti.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2021 - 07:11
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 07:41
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    Eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte gittiği Uludağ tatilinin ardından koronavirüse yakalanan Demet Akalın, karantina süreci sonrası hastalığı yenmişti.

    DUBAİ'YE GİTTİ

    Koronavirüsü yenen Demet Akalın, yine ailesiyle birlikte bu kez soluğu Dubai'de aldı.

    Demet Akalın Dubai tatilinde #1

    HAVUZ BAŞINDA 3 MİLYON TL'LİK TEKTAŞIYLA POZ VERDİ

    Dubai'de tatil yapan Akalın'ın havuz başında verdiği ilk tatil pozunda dikkat çeken ise 3 milyon TL değerindeki tektaş yüzüğü oldu.

    Demet Akalın Dubai tatilinde #2

    Demet Akalın Dubai tatilinde #3

    Demet Akalın Dubai tatilinde #4

    Demet Akalın Dubai tatilinde #5

    Demet Akalın: Aşı olmadığıma pişman oldum HABERİDemet Akalın Dubai tatilinde #6

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