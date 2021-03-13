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- Demet Akalın Dubai tatilinde
Demet Akalın Dubai tatilinde
Geçtiğimiz haftalarda Uludağ tatili sonrası koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı Demet Akalın bu kez tatil için Dubai'ye gitti.
- Haber Merkezi
- 13.03.2021 - 07:11
- Güncelleme : 13.03.2021 - 07:41
Eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte gittiği Uludağ tatilinin ardından koronavirüse yakalanan Demet Akalın, karantina süreci sonrası hastalığı yenmişti.
DUBAİ'YE GİTTİ
Koronavirüsü yenen Demet Akalın, yine ailesiyle birlikte bu kez soluğu Dubai'de aldı.
HAVUZ BAŞINDA 3 MİLYON TL'LİK TEKTAŞIYLA POZ VERDİ
Dubai'de tatil yapan Akalın'ın havuz başında verdiği ilk tatil pozunda dikkat çeken ise 3 milyon TL değerindeki tektaş yüzüğü oldu.