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- Demet Akalın, dudak dolgusu yaptırdı
Demet Akalın, dudak dolgusu yaptırdı
Daha önce yüzüne botoks yaptıran şarkıcı Demet Akalın, üst dudağına da dolgu koydurttu. Demet Akalın, dolgulu halini sosyal medya hesabından hayranları ile paylaştı.
- Haber Merkezi
- 18.10.2020 - 12:28
- Güncelleme : 18.10.2020 - 12:28
Sosyal medyada yanlış Türkçe kullanımı ile sık sık gündeme gelen şarkıcı Demet Akalın, bu kez botoksu ile gündeme geldi.
Bu zamana kadar yalnızca yüzüne botoks yaptıran Demet Akalın, son halini sosyal medya hesabında yayınladı.
DUDAK DOLGUSU YAPTIRDI
Instagram'da yayınladığı görüntülerde Demet Akalın'ın dudak dolgusu yaptırdığı görüldü.
Demet Akalın, dudak dolgusu yaptırdı VİDEO