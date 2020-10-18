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Demet Akalın, dudak dolgusu yaptırdı

Demet Akalın, dudak dolgusu yaptırdı

Daha önce yüzüne botoks yaptıran şarkıcı Demet Akalın, üst dudağına da dolgu koydurttu. Demet Akalın, dolgulu halini sosyal medya hesabından hayranları ile paylaştı.