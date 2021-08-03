Yangın bölgesindeki evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu için harekete geçen Demet Akalın, yaşlı kadına ulaştığını ve evin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını açıkladı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde etkili olan yangın felaketi birçok vatandaşı hem maddi hem manevi olarak derinden etkiledi.

Afet bölgesi ilan edilen alanda devam eden yangınları söndürebilmek için havadan ve karadan müdahale sürerken, bölgedeki vatandaşlara yardım ulaştırabilmek için halk seferber oldu.

1 hafta önceki yangınlarda evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu isimli yaşlı kadının, küle dönen bahçesine attığı bir yatak üzerinde uyuduğu ana ilişkin fotoğraf, görenleri derinden üzdü.

Sosyal medyada da hızla yayılan fotoğrafı gören Demet Akalın, Öksüzoğlu ile irtibat kurulması takdirinde evinin tüm eksiklerini tamamlayacağını açıkladı.

Demet Akalın, evini kaybeden Fatma teyzeye ulaştı VİDEO



YARDIM TALEBİNE YANIT

Demet Akalın'a Fatma teyzeden bir video ile yanıt geldi.

Videoyu çeken Demet Aytaş, Öksüzoğlu'nun şu anda kızı ile bir yakınının yanında kaldığını belirterek yardım talebi içine Akalın'a teşekkür etti.

“EN YAKIN ZAMANDA YARDIM DERNEĞİ KURACAĞIM”

Yangın bölgesindeki evi kullanılamaz hale gelen Fatma Öksüzoğlu’na ulaşan Akalın, sevincini sosyal medyadan paylaştı.

Akalın yaptığı paylaşıma şu ifadeleri not düştü:

"Teyzemi buldum; evini döşemesi, yatağı bizden. En yakın zamanda dernek kuracağım çok yardım geliyor. Haluk (Levent) nasıl kurdu acaba? Şu dünyada işe yaradığını hissetmek.”