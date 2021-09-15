Demet Akalın, evlenme teklifini anlattı

Demet Akalın, sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programında Okan Kurt'un kendisine nasıl evlilik teklif ettiğini anlattı.

Gelinim Mutfakta'yı sunan Demet Akalın, Okan Kurt'tan aldığı evlilik teklifinin ilginç hikayesini programda paylaştı.

Akalın, gelinlere sorduğu yüzük sorusunun ardından Okan Kurt'un kendisine nasıl evlenme teklifi ettiğini anlattı:

"BİR GECE AYRI KALDIK"

"Bir kez Okan ile ayrıldık, bir gece ayrı kaldık.. Ben hemen kendimi dışarı attım...En az 5 dükkan gezmişimdir. Sabaha karşı eve geldim, yattım uyudum. Gezmişim sabaha kadar, müzikten başım çatlıyor.

"İLK KEZ DUYACAĞIN BİR ŞEY"

Bir baktım bu sabah kapıya geldi. Kapıyı yarım açtım "Ne var be" dedim. Okan "Açsana kapıyı bir şey söyleyeceğim" dedi. Ben de "Dışarıdan söyle" deyince "İlk kez duyacağın bir şey" dedi.

"TEKLİFİ ETTİ İŞE GİTTİ"

Aldım içeri koltuğun ucuna oturttum. Elde ne çiçek ne de yüzük; bana bakıp "Evlenelim mi?" dedi. "Böyle mi teklif ediyorsun" dedim. Neyse bu işe gitti.. Yol 45 dakika sürüyor.

"BEN O SIRADA GELİNLİK BAKTIM"

Ben o sıra gelinlik baktım, mekan ayarladım... Sosyal medyaya da şunu yazdım: Cuma cuma evlilik teklifi almak ne bileyim ben..."