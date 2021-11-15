Demet Akalın: Hamile değilim

Hamile olduğu iddia edilen Demet Akalın, kilo almasının sebebini konserinde açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde 10. yıllarını verdikleri parti ile kutlayan Demet Akalın ile Okan Kurt çifti ile ilgili son günlerde ikinci kez anne-baba olacakları haberleri çıkmıştı.

Demet Akalın, geçtiğimiz akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserinde hakkında merak edilenlere cevap verdi.

Sahnede iki farklı kıyafet giyen, hamile olduğu ve kızı Hira Kurt’a kardeş yapacağı söylenen şarkıcı, bu iddiaları sahnede yalanladı.

"GİDERİM VAR"

"Kortizon yemekten şiştim. Ama hala giderim var." diyen Demet Akalın'ın bu sözleri büyük alkış aldı.

"OTURANLAR DOLAR GÖRMESİN"

Hamile olmadığını da söyleyen Akalın, daha sonra “Oturanlar dolar yüzü görmesin.” diyerek herkesi dansa davet etti.