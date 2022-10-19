Demet Akalın: Hira kime benziyor tartışması bitmiştir

Ünlü şarkıcı haya arkadaşı Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaşarak üstüne de 'Hira kime benziyor tartışması bitmiştir' notunu düştü.

Sosyal medyanın en aktif ünlüleri arasında yer alan ve 10 milyon takipçisi olan Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Demet Akalın'ın daha önce paylaştığı çocukluk fotoğraflarıyla kızı Hira kendisine benzetilmişti.

"Tartışma bitti"

Zaman zaman kızı Hira'nın kime benzediği konusundaki tartışmalarla gündeme gelen ünlü şarkıcı, Kurt'un yıllar önceki pozuna; "Hira kime benziyor tartışması an itibariyle bitmiştir" notunu düştü.

Okan Kurt da Akalın'ın paylaşımını kendi hesabından yayınladı. 8 yaşındaki Hira ve babasının benzerliği sosyal medyada gündem oldu.