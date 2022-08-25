Sabah saatlerinde trafik kazası geçiren usta sanatçı İbrahim Tatlıses, sıkıştığı araçtan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Şarkıcı Demet Akalın, hastaneye gelerek sanatçıyı ziyaret etti.

İbrahim Tatlıses'in içerisinde bulunduğu minibüs, sabah saatlerinde Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halindeyken bir kamyonet ile çarpışarak şarampole yuvarlandı.

Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından araçta sıkışan Tatlıses, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Demet Akalın hastaneye koştu

Sanat camiasını korkutan haberin ardından Tatlıses'in yattığı hastaneye gelen ilk isimlerden biri de Demet Akalın ve eşi oldu.

Bir küs bir barışık olan ve dostlukları çok eskiye dayanan iki ünlü ismin, kaza nedeniyle barıştıkları görüldü.

Demet Akalın İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti VİDEO



"Konsere çıkacağım diyor"

Kısa süren ziyaretin ardından hastane bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akalın, Tatlıses'in akşam konseri olduğunu ve sahneye çıkmak istediğini belirterek, "Sağlık durumu iyi, konuşabiliyor. Konsere çıkacağım diyor. Çıkar herhalde. Evlatları yanında." ifadelerini kullandı.

Aylar önce küs oldukları konuşuldu

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Demet Akalın, aylar önce kendisine sorulan, "İbo Show'a ne zaman katılacaksınız Demet Hanım?" sorusuna "Asla" yanıtını vermişti.

Cevabın ardından ikilinin yeniden kavga ederek küstüğü konuşulmuştu.