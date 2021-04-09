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- Demet Akalın ile Okan Kurt el ele alışveriş yaptı
Demet Akalın ile Okan Kurt el ele alışveriş yaptı
Şarkıcı Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ile birlikte alışverişe çıktı.
- Haber Merkezi
- 09.04.2021 - 10:00
2018 yılında boşanan eski çift Demet Akalın ve Okan Kurt geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
Alişan ile birlikte hazırladıkları program sonrasında alışveriş merkezine gelen nikahsız aşıklar, araçlarını vale noktasında teslim ettikten sonra baş başa öğle yemeği yedi.
El ele görüntülenen çift, yemeğin ardından dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.
EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORLAR
Yeniden evlenmeye yanaşmayan Akalın ile Kurt çiftinin oldukça keyifli olduğu görüldü.