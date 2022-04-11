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    Demet Akalın, kadın sürücünün aynasını kıran şahsa tepki gösterdi

    Maltepe'de trafikte tartıştığı kadın sürücünün aynasını kıran şahsa, şarkıcı Demet Akalın tepki gösterdi. Akalın, "Ya sen bir Okan Kurt'a denk gelsene teke tek" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 17:01
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    Demet Akalın, kadın sürücünün aynasını kıran şahsa tepki gösterdi

    Maltepe'de 34 UTK 80 plakalı aracın sahibi Utkucan K., aynı istikamette giden Ş.A. isimli kadın sürücünün kullandığı araç ile yol verme tartışmasına girmiş, içinde çocuk bulunan otomobilin yan aynasını kırmıştı.

    Bebeği ağlamaya başlayan kadın sürücünün o anları kameraya kaydetmesiyle olay, sosyal medyaya yansımıştı.

    "Sen bir Okan Kurt'a gelsene teke tek"

    Olayın ardından ünlü şarkıcı Demet Akalın, konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

    Saldırgan sürücüye tepki gösteren Akalın, "Yaaa sen bir Okan Kurt'a denk gelsene teke tek!! Öyle çocukla ayna kırmak nasıl oluyor ahh ahhhh." dedi.

    Maltepe'de arabada bebeği olan kadın sürücüye saldıran maganda kamerada

    "Şahsın cezalandırılmasını tüm kadınlar adına talep ediyorum"

    Akalın, bu paylaşımının ardından İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyerek, "Özgürce trafikde bir annenin yola çıkabilmesi için bu şahsın cezalandırılmasını tüm kadınlar adına talep ediyorum!" diyerek yetkililere seslendi.

    Demet Akalın, kadın sürücünün aynasını kıran şahsa tepki gösterdi #1

    Demet Akalın, kadın sürücünün aynasını kıran şahsa tepki gösterdi #2

    Demet Akalın, kadın sürücünün aynasını kıran şahsa tepki gösterdi #3


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