Demet Akalın kafede gelen hesaba sinirlendi

1 Haziran itibariyle kafelerin açılmasıyla soluğu sokakta alan şarkıcı, gittiği kafede iki tavuklu salata için 260 lira hesap ödedi.

Dünyaca ünlü markaları yakın takip eden ve giyimine kuşamına binlerce lira harcayan şarkıcılardan Demet Akalın, 260 lira gelen hesaba sinirlendi.

1 Haziran itibariyle kafelerin açılmasıyla kendi yasağını da biraz olsun gevşeten şarkıcı, soluğu sokakta aldı.

Yanındaki kişiyle kafeye giden Akalan, 2 tavuklu salata, 1 gazoz ve 1 mücver siparişi verdi.

FAHİŞ FİYATLARA SİNİRLENDİ

Belli süre geçtikten sonra hesabı isteyen Akalın, gelen adisyon karşısına çılgına döndü.

260 lira hesap ödeyen şarkıcı, sitemini sosyal medya hesabından dile getirdi. Akalın, "Bugün bir kafede iki tavuklu salata, bir gazoz ve bir mücver 260 Türk Lirası... Böyle giderse... Gitmez." dedi.