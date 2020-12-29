Demet Akalın, kızı Hira'yı hala bebek arabasıyla dolaştırıyor

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün kızı Hira ile birlikte görüntülendi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira ile birlikte 2020 yılının son günlerinde alışverişe çıktı. Akalın, bir süre mağazaları dolaşıp yeni yıl öncesi alışveriş yaptı.

ALIŞVERİŞİ HIZLI YAPTI

Şık tarzı ile dikkatleri çeken güzel şarkıcı Demet Akalın'ın, alışveriş süresi boyunca pandemi kurallarına uyması ve alışverişini hızlıca yapıp çıkması da dikkatlerden kaçmadı.

HİRA BEBEK ARABASINDA

Akalın’ın ayrıca 7 yaşındaki kzı Hira’nı bebek arabasında taşıması sosyal medya da çok konuşuldu.