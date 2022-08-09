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    Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı

    Dün İstanbullu hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı Demet Akalın, sahnesinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayarak anlamlı desteği ile de gönülleri fethetti.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 13:36
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    Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı

    Bir haftadır garsonun başından aşağıya beğenmediği şampanyayı döktüğü için eleştirilen ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kuruçeşme Açıkhava Konserlerinde sahne aldı.

    Geliri Mehmetçik Vakfı'na gitti

    Boğaz’ın muhteşem atmosferinde unutulmayacak bir şova imza atan sanatçı, sahnesinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

    "En büyük teşekkür sizin"

    Akalın, “Kulüp”, “Çalkala” ve “Bi Daha” şarkılarını art arda seslendirdiği sahnesinin açılışında mekânı hıncahınç dolduran hayranlarına “Bir kere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum en büyük teşekkür sizin...” sözleriyle seslendi.

    Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı #1

    Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı #2

    Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı #3

    Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı #4


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