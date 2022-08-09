- Haberler
- Magazin Haberleri
- Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı
Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı
Dün İstanbullu hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı Demet Akalın, sahnesinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayarak anlamlı desteği ile de gönülleri fethetti.
- Haber Merkezi
- 09.08.2022 - 13:25
- Güncelleme : 09.08.2022 - 13:36
Bir haftadır garsonun başından aşağıya beğenmediği şampanyayı döktüğü için eleştirilen ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kuruçeşme Açıkhava Konserlerinde sahne aldı.
Geliri Mehmetçik Vakfı'na gitti
Boğaz’ın muhteşem atmosferinde unutulmayacak bir şova imza atan sanatçı, sahnesinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.
"En büyük teşekkür sizin"
Akalın, “Kulüp”, “Çalkala” ve “Bi Daha” şarkılarını art arda seslendirdiği sahnesinin açılışında mekânı hıncahınç dolduran hayranlarına “Bir kere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum en büyük teşekkür sizin...” sözleriyle seslendi.