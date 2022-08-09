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Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı

Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı

Dün İstanbullu hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı Demet Akalın, sahnesinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayarak anlamlı desteği ile de gönülleri fethetti.